【做微創手術】被醫生問有冇心願未了？ 林子博太太：講到我好似就快死 (18:51)

林子博太太董燕君在網上公開醫生對她說的話，老公和女兒隨即留言打氣。（網上圖片／明報製圖）

林子博太太董燕君患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」，去年底完成化療，但最近病情反覆，日前再度入院留醫，醫生建議在她腰椎做一個微創手術。董燕君昨晚在facebook發文，指醫生在做手術前，竟然問她有什麼心願未了，十足講到她就快死去，而這已不是第一次發生，月初入院時亦曾講過類似的說話。不少網民見到此帖後紛紛留言，為董燕君打氣，當中包括「抗癌歌手」李明蔚，分享她亦有聽過這些說話，每次聽完都當笑話。

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董燕君留言：「上次（1/8）入病房第一個見嘅醫生，佢同我講，如果你有事，我哋係唔會用心肺復甦法搶救你，因為你做過化療啲骨好脆弱，會承受唔到，我當時心諗，點解講到好似就快死咁嘅！今次（21/8）再入醫院，我再次見到呢個醫生，因為我個腫瘤好痛，佢幫我做咗一個微創治療，做之前，佢同我講，做咗都好嘅，如果你有咩心願未了，襯（趁）呢段時間可以做埋佢！又係講到我好似就快死咁！」

林子博留言為太太打氣：「點解有啲醫生，可以做到顧問醫生、甚至教授？因為佢哋有鍥而不捨嘅精神，不斷思考同研究點樣醫好病人，唔會咁輕易放棄！所以有料嘅醫生，更加唔會同病人講一啲放棄嘅說話。雖然睇你呢個係腫瘤科醫生，但好明顯佢只係打份工嘅心態，少做少錯！唔做唔錯！老婆，呢位醫生唔使理，因為佢唔係你嘅主診醫生！」女兒林詠渝亦叫媽咪加油，不要胡思亂想。

「抗癌歌手」李明蔚則表示：「多數醫生都會作最壞打算！我都曾經聽過唔少！每次入左（咗）院都會同我講！試過同我家人講要有心理準備喇！又有幾次問我如果有事你想唔想救你！聽完我當笑話！😆無事的❤️❤️」

（即時娛樂）