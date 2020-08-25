【計劃生一仔一女】跳舞添情趣 王君馨送驚喜冧老公 (19:31)

王君馨（Grace）接受許文軒主持的《StarTalk》訪問，暢談做獨立歌手推出新歌感受。Grace表示今次自資6位數字出歌，全部落手落腳，包括作曲、找MV班底、拍攝場地及舞蹈員服裝等，她說：「真係好似生BB咁，特別要多謝陳友，我之前喺教會認識佢，佢二話不說用佢遊艇帶我同導演出海周圍搵沙灘景。今次拍MV前後有太多事發生，拍攝前一星期，我個stylist入院、排舞師排練嗰時暈咗，而其中一位舞蹈員整親膝蓋，我當時真係崩潰，去到沙灘拍攝時，又突然狂風暴雨，自己唯有祈禱，好彩之後突然停雨立即狂拍，非常感恩，真係關關難過關關過。」

談到生育方面，Grace表示一切隨緣，計劃生一男一女，她說：「唔知點解依家冇咁討厭BB，之前覺得小朋友同BB好難溝通，因為唔知佢哋喊係表達乜嘢，似乎呢一兩年慢慢開始ready！」而她跟老公結婚3年，如何維繫關係，Grace說：「情趣就唔好靠男人，我老公唔識畀驚喜，佢係個好簡單嘅人，平時只係返工放工，驚喜等我嚟，我覺得跳舞可以增加情趣。（跳舞畀老公睇？）都會！當然唔使排舞，跳一啲有美感嘅舞就得。」

（即時娛樂）