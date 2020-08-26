【專訪】3劇輪住播 高海寧搣甩花瓶形象 奮鬥12年終上位 (23:20)

高Ling在《殺手》跟視后李佳芯合作；在播映中的《反黑路人甲》則跟視帝王浩信鬥戲。（劇照）

相信近期觀眾在電視見到最多的藝人，非高海寧（高Ling）莫屬！事關高Ling劇接劇，她有份演出的劇集，包括已播畢的《殺手》、《迷網》，以及播映中的《反黑路人甲》接連推出。高Ling由2008年參選港姐走到今天，奮鬥12年終憑實力上位，搣甩性感花瓶形象，勢頭強勁！

高Ling笑指首嘗3劇連環出街，心情矛盾，開心有劇出，但又擔心觀眾會混淆，幸好3個角色的造型和性格都不同。入行12年，高Ling總算成功擺脫花瓶形象，觀眾留意她的演技，她坦言有「守得雲開見月明」的感覺。「很開心觀眾看到我的努力，因當初為演好每一個角色，我下了很多苦功，雖然演技還要磨練，但我真的有努力過，甚至乎我想改變大家對我性感的看法，有段時間刻意拒絕性感，但人生很得意，當我學識看開時，觀眾又會看到你的改變，開始去欣賞你的努力和進步」。

雖然一路走來不易，但高Ling自覺幸運，因由選港姐開始已受到大家關注，但與此同時也面對很多抨擊和生安白造的負面新聞，承受很大輿論壓力。「但我很感激這些輿論壓力，如果不是一入行就經歷過，我不知自己原來可以這樣堅強，我為人樂觀，捱過那段時間」。

高Ling坦言入行12年，多難聽的說話都聽過，20多歲時很介意別人看法，試過為此而哭，加上她覺得身材好或給人感覺性感，便會跟「不正經的女人」劃上等號，再加上亂寫一通的新聞，令外界誤會她是有機心的女生，但她當時沒刻意解釋，因解釋都是浪費口水，寧以行動證明給大家看：「我由跑龍套到有名的角色，跟住捱到配角，再努力攀到成為女主角，我真是一步一腳印走到今天。」

早前客串內地劇《三十而已》，演技獲網民激讚，當中掌摑女主角江疏影一幕更成為熱話。問到會否順勢發展內地市場？她表示視乎公司安排，如果有機會都不介意嘗試。

（即時娛樂）