【專訪】事業得意情場失意 高海寧對感情執著 仍憧憬婚姻 (22:05)

入行12年的無綫花旦高海寧（高Ling），近期人氣急升，3部劇集輪住播，陪家庭觀眾電視撈飯，憑實力成功上位。雖然事業得意，感情事卻碰壁，高Ling與音樂人鄧智偉分手收場，但未有改變她的愛情觀：「對於感情，我是一個執著的人。」

問高Ling現時是否已放低這段感情？她表示很多事情都是順其自然發生，她是一個喜歡計劃的人，但在娛樂圈很多事情是不能計劃，感情方面亦然。

提到在社交網中的一句「對於感情，我是一個執著的人」，高Ling則有個人見解：「我是認定一個人，眼中就不會有其他人的人，可能我自細受家人影響，思想比較傳統和舊派，例如以前的東西壞了會去修理，但現在會丟掉換個新的，我覺得無論遇到任何人，大家的成長背景都不同，一定有磨合期，不能這個不適合，就揀另一個，另一個可能也有不適合的地方，反而是相處過程當中，大家能好好去認識對方，願意去磨合，因為愛而包容對方的缺點，才可長遠走下去。」

談到擇偶條件，高Ling笑言當人愈大的時候，就不會給自己太多限制：「但我需要有愛情，麵包同愛情，我會揀愛情，麵包我自己都識掙，還有對方身上一定要有一個特質吸引到我，令我很欣賞，才會開始去認識他，而不會覺得靚仔就亂試。」

高Ling向來低調處理感情事，笑問下次拍拖，會否考慮效法馬國明和湯洛雯轟烈公開曬愛？她表示每人處理方式不同，她都是偏向低調，因工作已長期在鎂光燈下生活，「我不能高調，不想每次見記者都被問，抹煞了工作上的努力」。

33歲的高Ling之前講過渴望35歲前結婚，問現在是否要押後？她直言順其自然，不會為嫁而嫁：「我對婚姻是有憧憬的，我一定會結婚及想生BB，既然我有這個心，變相我一定相信婚姻等於幸福，以前可能覺得結婚後，便全心全意相夫教子，但現在婚後都想繼續事業，這才會有自己的價值。」

（即時娛樂）