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劉嘉玲送「樽裝奶茶」為上山詩鈉慶祝56歲生日 (11:17)
劉嘉玲送「樽裝奶茶」為上山詩鈉慶祝56歲生日 (11:17)
文章日期：2020年08月26日
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劉嘉玲為上山詩鈉準備的立體樽裝奶茶蛋糕，像真度非常高﹗（劉嘉玲Instagram圖片 / 明報製圖）
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上山詩鈉昨天56歲生日，劉嘉玲送上樽裝奶茶形狀、像真度高的立體生日蛋糕，還有大個香吻為好友慶祝 。嘉玲在社交平台分享照片，留言︰「Happy birthday my dear 小野貓﹗」
（即時娛樂）
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