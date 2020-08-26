劉嘉玲送「樽裝奶茶」為上山詩鈉慶祝56歲生日 (11:17)

上山詩鈉昨天56歲生日，劉嘉玲送上樽裝奶茶形狀、像真度高的立體生日蛋糕，還有大個香吻為好友慶祝 。嘉玲在社交平台分享照片，留言︰「Happy birthday my dear 小野貓﹗」

（即時娛樂）