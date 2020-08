【入行10年】C AllStar化身遊戲角色 虛擬紅館內開騷 (17:32)

C AllStar現身記者會場地,記者會則在網上舉行。(大會提供)

C AllStar將會在虛擬紅館內開演唱會,購票觀眾入場前跟現實世界一樣要量度體溫。(網上片段截圖 / 明報製圖)

C AllStar後晚(8月28日)將會合體,齊齊化身成遊戲角色,走入網上遊戲世界中開騷。(網上片段截圖)

C AllStar出道10周年撞正新冠肺炎疫情未止,遂將慶祝活動移師到網上世界、人氣網路遊戲平台「Minecraft」的虛擬紅館內,於本周五(8月28日)晚上舉行《Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live 跨平台網上演唱會》,4子屆時將以遊戲中的玩家角色現身開騷,成為亞洲首個走進電玩遊戲中舉行演唱會的歌手組合。

C AllStar今日在網上舉行虛擬記者會公布詳情,4子為開騷而興奮,深信歌迷在虛擬世界不怕醜,會更瘋狂,同時呼籲大家當晚要為自己的玩家角色好好打扮。C AllStar以往在實體個唱上都會騷肌,今次以玩家角色現身,被問到是否最輕鬆一次時,King笑言非常輕鬆;自言負責肌肉部門的On仔表示,4子雖以玩家角色開騷,但真人也會在個唱內現身。他說︰「真實的我們騷不騷肌,通常不會特別說。我們也有跑步、操肌,看不看見就睇緣分。練習是繼續的,工作量跟真實演唱會沒太大分別,也有現場樂隊伴奏,很多東西都是真的,只是在虛擬世界開騷。」

雖然疫情影響了慶祝入行10周年的活動,C AllStar認為若非發生了疫情,他們也不會舉行這個虛擬演唱會,在如此困難的情況下找出這個新天地。他們最後多謝歌迷的支持︰「希望我們有更多日子和音樂去延續這份情,我們雖然在音樂路上休團,多謝每個在我們單飛路上蛻變的人,多謝你們的支持,我們會繼續成長﹗」

