【入行10年】C AllStar化身遊戲角色 虛擬紅館內開騷 (17:32)

C AllStar出道10周年撞正新冠肺炎疫情未止，遂將慶祝活動移師到網上世界、人氣網路遊戲平台「Minecraft」的虛擬紅館內，於本周五（8月28日）晚上舉行《Make It Happen@10 C AllStar Virtual Live 跨平台網上演唱會》，4子屆時將以遊戲中的玩家角色現身開騷，成為亞洲首個走進電玩遊戲中舉行演唱會的歌手組合。

C AllStar今日在網上舉行虛擬記者會公布詳情，4子為開騷而興奮，深信歌迷在虛擬世界不怕醜，會更瘋狂，同時呼籲大家當晚要為自己的玩家角色好好打扮。C AllStar以往在實體個唱上都會騷肌，今次以玩家角色現身，被問到是否最輕鬆一次時，King笑言非常輕鬆；自言負責肌肉部門的On仔表示，4子雖以玩家角色開騷，但真人也會在個唱內現身。他說︰「真實的我們騷不騷肌，通常不會特別說。我們也有跑步、操肌，看不看見就睇緣分。練習是繼續的，工作量跟真實演唱會沒太大分別，也有現場樂隊伴奏，很多東西都是真的，只是在虛擬世界開騷。」

雖然疫情影響了慶祝入行10周年的活動，C AllStar認為若非發生了疫情，他們也不會舉行這個虛擬演唱會，在如此困難的情況下找出這個新天地。他們最後多謝歌迷的支持︰「希望我們有更多日子和音樂去延續這份情，我們雖然在音樂路上休團，多謝每個在我們單飛路上蛻變的人，多謝你們的支持，我們會繼續成長﹗」

（即時娛樂）