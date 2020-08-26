【真名叫徐威信】艾威佩服蝦叔鵬哥羅嘉良：佢哋用心記台詞 (17:48)

日前承認和老婆Lisa分居的艾威，接受苑瓊丹（苑仔）邀請，亮相香港開電視節目《開工大吉77》，艾威笑言苑仔是其「債主」：「去年有件事她幫了我大忙，我說要請她吃飯答謝，不過不夠她快手爭埋單，搞到人情債愈滾愈大，所以她說要我做嘉賓，就立即答應。」

節目中，艾威自爆真名叫「徐威信」，因為星途關係曾向已故資深藝人關海山（蝦叔）請教：「蝦叔是我師父，他說我個名不太似戲行的人，所以叫我改名，我改『艾威』是因為『艾』字相對西化，『威』字就好剛猛。」

艾威指行內有3位前輩令他佩服不已，將角色活現於鏡頭，他說：「蝦叔、鵬哥（盧海鵬）、羅嘉良用心記台詞，我發現死背對白，是不能演好場戲。」

他坦言視演員為終生職業，但發展到某階段，開始發主角夢：「人可能貪心，你會覺得主角的戲才有血有肉，綠葉當然好重要，但都想參與大劇、大電影，但你知道自己的定位，不會有突破，甚至有製作人同我講，他們曾向高層推薦我去一定位置，但被高層否決。」

早年艾威被舊同學王維基邀請加盟，離開服務33年的舊公司：「有次校友會聚會，他（王維基）表示會開電視台，問我過不過去幫手，我都未傾價錢，立即表示『過』，以前不走是因為沒有第二個台，別人以為我演出經驗豐富，其實不是，因為多年來都是『下靶位』！」艾威透露離開舊公司後，賺錢比以前多，更多機會參與幕前演出。

（即時娛樂）