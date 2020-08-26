13歲愛犬七夕病逝 麥雅緻傷心落淚獲6歲大女安慰 (18:52)

麥雅緻與丈夫張頴康的13歲愛犬Bell Bell昨天病逝，麥雅緻在社交網上載一家四口在醫院內送別Bell Bell的照片，以及多張Bell Bell陪伴她一對分別6歲及2歲仔女成長的生活照，並留言悼念。麥雅緻說︰「在七夕的這個日子，我們的大毛孩女兒Bell Bell已越過彩虹橋，去找她的牛朗（郎）去了...」

「過去的一年，她接受了兩次大手術，每次危急的時候，我們都很擔心她回不了家...而這位毛孩肥小戰士，每每都表現出她（牠）的『阿Q』精神，回家休養『又食又瞓』，真正的『啋（睬）你都傻』...但我們心知，她（牠）的乳線（腺）組織癌細胞，並沒有完全切除，只希望她（牠）的晚年食飽飽開心不痛苦...」

「到24日的晚上，她（牠）突然開始氣喘後腿不能站立，第二天匆匆帶她（牠）到動物醫院，主診醫生Dr Hilary說，壞細胞侵襲她（牠）的肺部，令她（牠）氣促難呼吸...雖然有心理準備，但我們對這位肥肥戰士仍抱有希望，但願她（牠）又能好轉過來...」

「然而這一次，她（牠）在淩（凌）晨時份（分）離開了我們，超額完成了她（牠）的任務，連繫我們，讓我們1變2，2變4，組織一個有愛的家庭。 現在的Bell Bell 已無痛苦了，想必在彩虹橋追波波，食條條...」

「感謝你的出現，陪伴我在港追夢，用你的可愛大眼睛收服了張生，讓他在我們最初交往的時候，無論有什麼拗撬，或多或少因不捨得你而留下，讓我們因你，學會相處，學會珍惜對方，更感受到一點為人父母的責任...」

「小豆跟我說：『媽媽唔好喊，it's normal... bell bell 去個moon喇，之後你老咗都會去，我老都會去... 喺個moon度咪可以再一齊囉。』請給我們幾天的時間傷感，送別bell bell之後，我們一定會回復過來...請各位見諒我們未能回覆msg... 收拾心情後再和大家線上見面！」

（即時娛樂）