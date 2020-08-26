【戲院解封】《死因無可疑》 再次公映 林嘉欣：莫大驚喜 (19:03)

由黃秋生、林嘉欣、陳家樂和湯怡合演的電影《死因無可疑》，在7月中戲院關閉前，票房收近760萬元，本周五（28號）戲院重開，導演袁劍偉感觸良多：「《死因無可疑》的公映基本經歷了不同狀況，從一開始不確定能否上映，因為戲院全關，到開一半大家隔位入座，之後到戲院全開，又突然戲院全關，我的心情又上又落，原本對繼續上映的希望，好像愈來愈渺茫，現在知道星期五再次公映，當然五味雜陳，希望還沒看的觀眾能進戲院支持！」女主角林嘉欣則對《死》重新上畫，形容是莫大驚喜：「謝謝各大院線支持港產片！」

今次《死》是載譽重來再度公映，皆因在疫情期間，該電影接連傳來喜訊，入圍第24屆加拿大蒙特利爾國際奇幻電影節，以及成為第19屆美國紐約亞洲電影節的競賽電影，導演袁劍偉表示衷心感謝。

對於戲院周五重開，英皇戲院表示歡迎，同時指出就現時政府為抗疫而設置的規限下，戲院重開亦不可能正常運作，加上荷李活片源短缺，票房短期內不可能回復正常水平，所以戲院仍處於艱難環境，英皇戲院懇請政府盡快推出新一輪抗疫資助，以及與各大發展商切實展開討論，尋求在租金上各種可減免的方案。

林嘉欣日前生日，壽星女表示當天行程排得滿滿：「上午帶寵物看獸醫，下午是陶土時間，晚上和家人吃飯，平常心迎接42歲。」

（即時娛樂）