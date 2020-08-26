【同居室友】沈殷怡余逸思化身公主兼女僕 圓多年心願 (20:57)

ViuTV節目《貼身36》安排各代表不同人際關係的組合進行實驗，包括：相識多年的閨蜜、初戀情侶、積怨同事，以及正值反叛期的青少年與家長。每組會被鎖上特製手銬，與另一方共處36小時，近乎零距離面對生活瑣事。

明晚（27日）播出的《貼身36》，余逸思（Yoshi）與沈殷怡（Shirley）一同鎖上手銬，接受36小時形影不離的挑戰。二人早在中學時認識，相隔多年後在ViuTV重遇，一拍即合，並在數月前一起搬出來成為同屋主。Yoshi指以「閨蜜」與Shirley相稱太矯情：「我會叫佢（Shirley）做室友，佢都會咁叫我。」Shirley剖白與Yoshi同居後「佢有啲似我女朋友」，指Yoshi在屋企遇到任何蛇蟲鼠蟻，都會向Shirley求助，自覺好man，有種想呵護她的感覺。

後晚（28日）播出的第10集，Yoshi和Shirley初嘗前所未有的閨蜜體驗。先是Shirley陪Yoshi化身公主，完成多年來的心願，二人綁上手銬為對方畫眼妝。再來Yoshi陪Shirley扮演嬌嗲女僕，Shirley更向Yoshi傳授女僕的精髓。

（即時娛樂）