【92歲老父離世】劉若英貼合照悼念：很多不捨 很多眼淚… (21:22)

台灣女歌手劉若英的92歲爸爸劉緯文於本月17日離世，日前劉若英忍痛演出《超犀利趴11》，當她唱到《夏夜晚風》時數度哽咽。

今日傍晚，劉若英在社交網貼了多張爸爸生前照片，當中包括她和老父合照，她坦言有些事，不管在心中綵排過多少次，當真正來臨時，還是難以接受，她說：「父親92歲，這兩年幾次進醫院，都能樂呵呵的回家。

記得有一次因為心跳只有32下，血壓飆（飈）高而住進加護病房，我們守在旁邊，我握住他的手，他突然醒來說：『我剛剛去鬼門關，到了門口，我聽到你在罵我，我就回來了。』

是的，他就是這樣，再嚴重的事情，都可以用幽默化解成小事。

某年大年初一，一大早我的門鈴響了，父親站在門口，他說『昨天（除夕）半夜，我想去搶頭香，因為我覺得你不快樂，但是沒搶到，於是我求了平安符，也寫了個春聯給你。』我打開春聯，只有兩個字『快樂』，他說『以前我總喜歡寫招財進寶 但是這些都不重要，女兒啊，要快樂啊...』

父親怡然自得的事跡（迹）太多太多了。

他星期一離開的有點突然，但我還是決定星期六照常演出。過去每次演出，只要在台北，只要身體允許，他定會出席，並且留到最後，跟我的歌迷們聊天，他稱他們為『小友們』。那天在台上，我真的覺得他坐在某處，捉挾的看著（着）我～

演出結束6:50，我慌慌張張趕到靈堂，因為要跟著（着）師父念經，我戴上眼鏡，假睫毛卡住了，過程中我偷偷摘下睫毛，有點想笑，我抬起頭看著（着）他的照片，心裡（裏）想著（着）『調皮的爸爸今天害我分心，沒唱好，我得好好念經讓他去當菩薩，保佑我找得到調子，記得住歌詞...』

很多不捨，很多眼淚，但是我相信他現在一定在笑我們幹嘛那麼悲傷？他是繼續享清福去了...爸爸 雖然你忘了說再見，但我們都知道，你很愛我們...我們也真的很愛你...ps：謝謝今天親友給予祝福以及花海～叩謝」。

（即時娛樂）