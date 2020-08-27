連詩雅曬泳衣照賀Ig追蹤人數達50萬 (11:54)

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文章日期：2020年08月27日
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連詩雅今日在Ig分享泳衣照。（連詩雅Instagram圖片 / 明報製圖）
連詩雅多謝粉絲的支持。（連詩雅Instagram圖片）
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連詩雅在Instagram發放多張泳衣照，賀粉絲追蹤人數達50萬。她說︰「感謝你們陪著（着）我成長，見證我嘅喜怒哀樂。謝謝500k的你們，祝大家身體健康，keep住正面的心態﹗」
（即時娛樂）
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