轉發圖片陷政治風波 陳敏之認心情鬱結 強調自己愛國愛港 (18:51)

早前有傳陳敏之因為曾在社交網轉發一張涉及政治立場的圖片，被飛出邵氏新劇《飛虎之壯志英雄》，角色由陳煒頂上。敏之後來解釋是因為疫情反覆，考慮到家中年幼兒子的安全而決定辭演。

敏之昨晚在社交平台開直播，邊煮魚蛋蘿蔔邊與粉絲傾偈。她透露最近不太開心，連社交網也少玩，所以要化悲憤為食量，透過下廚和食來減壓。

有粉絲問她是否為早前的事不開心時，陳敏之直認不諱︰「如果大家有看報道，也知道之前有報道講述我年幾之前在社交平台發了一張圖片。很多朋友問我，這張圖片是否我發的？為何我要發這張圖片？其實我作為一個媽咪，大家認識我都知我有我的宗教。我當時看到這張圖片的感覺是，覺得人的能力好有限，可以藉着神的愛去解決所有問題，就是那麼簡單！我沒想過事情會變得那麼複雜，所以不開心。我表達的意思就是這樣，不想變得那麼複雜，我都好想開開心心。我這個人很簡單，希望這個世界有多點愛。大家都開心健康是我作為一個媽咪、一個正常人很希望的事。大家都在一個很和平、開心、健康的社會內生活。」

敏之叫大家不用擔心她，她開直播就是想跟大家傾偈。有粉絲指她瘦了點，敏之強調她有吃東西，只是心情不好，人也憔悴一點。她又以陳皮魚蛋、生菜魚肉、雞蛋仔等香港地道小食，來解釋自己的愛國愛港心。敏之說︰「我是個土生土長香港人，我們有幾愛這個家園？我們真的很愛這個地方，由出世至今有很多好好的回憶，我怎會不愛香港？同樣地，我是中國人，又怎會不愛我的祖國？其實是一樣的！點解會不愛呢？所以，大家一定要知道這件事其實是開心的，大家要正能量，堅持正能量，一定可以令你快樂和健康。」她表示跟網民傾完後，心情放鬆了不少，鬱結沒那麼多，希望可以開心點。

（即時娛樂）