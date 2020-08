女歌手AGA(江海迦)出道以來,絕大部分MV都有男主角參與,她還跟男角有對手戲,不過,新歌《See You Next Time》MV,就找來麥子樂和蔡思韵演男、女主角,歌迷發現MV中沒有AGA身影,因此,AGA最近加推《See You Next Time》新版,這個新版本重新編曲及重錄,同時還剪輯了新MV版本,AGA亦有份參演,男主角麥子樂將他原本和蔡思韵的愛巢鎖匙,交給AGA手中,寓意AGA之後會接手這間屋。

為了配合歌曲主題,是次宣傳特別請來AGA歷代MV男主角一齊參與,每人各自講出對於《See You Next Time》新版本和MV的感想,包括林德信、林耀聲和麥子樂等,更有越洋支持的意大利人Thony。

AGA聞言感驚喜:「好開心,好多謝這班男人成就我咁多個愛情故事,成就我幾隻碟的誕生!特別是來自意大利的男主角,印象好深刻我們曾經在意大利拍攝《Tonight》MV,這次他拍攝給我的影片,特別去返拍MV時的畫廊、穿回類似嘅衫,好有心思。」

(即時娛樂)