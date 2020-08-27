【2021年上映】鄭保瑞新作《智齒》 回歸港產暴力美學 (20:26)

導演鄭保瑞繼《車手》、《意外》、《殺破狼2》，再度回歸擅長的動作暴力美學，伙拍《大隻佬》、《神探》金像獎最佳編劇歐健兒，經營3年完成犯罪心理電影《智齒》。金像影帝林家棟挑戰角色難度，再次展現精湛演技。影片因疫情影響下受到阻延，現在後期製作終於完成，計劃於2021年上映與觀眾見面。

《智齒》是鄭保瑞回歸港片風格的電影，全片在香港製作，充滿導演强烈的個人化色彩及香港元素。導演談及這部籌劃及製作8年的新作，直言在當中貫注很多自己對香港的情感。他表示：「我一看《智齒》的故事已經很受觸動，因為故事提到在城市林立的旁邊，總有被遺忘及即將被取代的舊社區，完全是香港的寫照，加上故事和人物很吸引我，所以籌備5年，終於在2017年有機會開拍。」

對於香港電影，鄭保瑞坦言會不離不棄。「香港電影有過黃金的時代，但像所有事情一樣，總會有不同段落的發展，它培育了我們這一代電影導演，我們對港片有很深厚的感情。雖然現在多了很多其他發展機會，但我們一定會繼續拍攝港片。」

鄭保瑞選擇《智齒》這個項目，他希望能借助不一樣的題材，挑戰更高層次的電影風格。他表示《智齒》整部電影有很多令人不寒而慄的血殺場景，為了營造陰森仿似煉獄的風格，在拍攝的3個月期間，每日都準備15車垃圾佈置場景。早前預告片氣氛陰沉恐怖，不時出現殘肢和不同死狀的屍體，非常震撼。

（即時娛樂）