【專訪】黃嘉雯——險被遺忘的港姐冠軍 (22:51)

2019年香港小姐冠軍黃嘉雯，當選後，香港發生社會運動，之後又有新冠肺炎疫情，令她幾乎無機會履行港姐冠軍責任。繼國際中華小姐今年停辦後，無綫又一度有意連港姐都停辦，她差點成為首個要冧莊做兩年冠軍的港姐。黃嘉雯曝光機會少，差點成為「失蹤人口」被遺忘。卸任在即，過去這一年近乎零工作，被揶揄坐足成年「冷板櫈」。不過她對演藝工作仍充滿熱情，趁空檔裝備自己，為將來拍劇做準備。

跟黃嘉雯同屆參選港姐的蔡嘉欣，三甲不入卻率先跑出擔任節目主持，亞軍王菲及季軍古佩玲，又相繼拍劇。黃嘉雯表示沒有酸溜溜：「每個崗位要負責的事都不一樣，其實我原本要參加華姐，曾宣布今年港姐取消又決定重辦，這兩件事可能會令我相比她們，工作節奏會不一樣，我不會覺得慢了，亦沒有不開心，還會經常和她們討論會演什麼角色，她們也可以分享見監製的經驗給我。」

被形容坐「冷板櫈」，黃嘉雯認為只是別人放大了她「冇嘢做」這件事，強調自己不是沒工作，而是環境不許可和沒辦法工作。她對自己有信心，見到之前很多師姐，都是過了一、兩年才慢慢有第一套劇及有主持工作機會，不會理別人點講。

她一直計劃向拍劇方面發展，中學時演過舞台劇，亦參與過網劇及微電影，發覺自己很鍾意做演員，希望入無綫拍劇。作為一個新人，她不會因遲起步而覺得好慘，要時間才讓別人看到自己的努力。

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（即時娛樂）