華人女導演元圓難忘《衝上雲霄2》 邀陳法拉演短片《雁南飛》 (12:32)

陳法拉有份參演、華人女導演元圓的第4部短片《雁南飛》，榮獲7個國際獎項，包括康城電影節「青年導演獎」、2020年香港國際電影節「火鳥獎評審團獎」、第25屆DGA學生電影獎「最佳學生電影大獎」等。

元圓表示：「很開心遇到今次的拍攝團隊，法拉非常體諒我們的製作條件，從沒有一句怨言，跟所有工作人員都相處得很好，與戲中女主角查蘇娜，很快便熟下來，小小年紀的查蘇娜每到拍攝的間隙就去找法拉擁抱，很親切。除此之外，全片有一半的演員都是非職業演員，包括主演查蘇娜，拍攝前我們和演員一起圍讀劇本和排練，法拉也在排練中貢獻了很多寶貴的意見，能得到她的支持實在是很幸運的一件事。」

元圓於大學時有看《衝上雲霄2》，指法拉給她留下了深刻的印象，從沒有想過法拉會對其短片有興趣，「當我們在找演員的時候，法拉看到了我們一個紐約製片人轉發的訊息，於是在去中國籌備前，我倆約在紐約大學附近的一個小店見面，大家聊了很多表演和導演訓練的經驗，聊個不亦樂乎，我完全忘記了對面是大明星的事情，能感受到法拉對表演的熱愛，願意對不一樣的角色進行嘗試。法拉對這個故事的情感很能體會，也能夠抓到角色的特質。」

（即時娛樂）