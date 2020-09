香港現場演出及製作行業協會今年6月成立「演制抗疫基金」,並於7月初與陳奕迅合作舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》,透過為基金籌款助業界解困。據知,「演制抗疫基金」已於今天開始經仁濟醫院,陸續向合資格會員發放8000元現金援助。聯席主席何麗全說:「多謝各位同業的努力及支持,更多謝各位善長的踴躍捐獻,以及仁濟醫院的全力協助,最後更萬分感謝陳奕迅及其經理人公司成就這個善舉,日落之後必定見日出,大家加油!」

(即時娛樂)