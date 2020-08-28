鄧健泓首次執導贏大獎 石詠莉當微電影影后浸浴慶祝 (17:59)

鄧健泓首次執導、太太石詠莉（Sukie）主演的微電影《Dreams come true》，於昨天在網上舉行的《第七屆微電影「創+作」支援計劃（音樂篇）頒獎典禮》上，獲得專業組的製作大獎銅獎，石詠莉更贏得女主角金獎，成為微電影影后。

鄧健泓說︰「得到兩個獎項好開心，特別是Sukie獲得女主角金獎。她去年也有參加，贏到最佳女主角初級組金獎，今次就獲得專業組金獎，是有點啲實力，我為她感到驕傲﹗微電影得到製作大獎銅獎，我也開心，很多謝一班團隊。」

想起太太得知獲獎時的反應，鄧健泓笑道︰「別人常說開心到跳起或開心到飛起，Sukie知道第3名、第2名不是她時有點緊張，後來知道自己得金獎時就大聲叫了出來，然後跳高了，跳了3、4次。我當然要配合她站起來，她就捉住我的手，像小朋友得獎一樣尖叫，上下5層樓都應該聽到。」

鄧健泓之前為Sukie製作的唱片獲得好成績，今次執導的微電影又令Sukie登上微電影影后寶座，他說︰「很難形容那種靠自己努力換來的認同，很值得記住這個那麼有意思的時刻，希望我們的努力能換來更多工作機會。」至於夫婦二人會如何慶祝，鄧健泓笑言︰「我們的慶祝方法是浸浴。」

Sukie說︰「我要多謝鄧導，他功不可沒，導戲導得好，我才得到這個獎，同時要多謝台前幕後每一位人員，他們很努力去做每一件事。收到消息時，我開心到彈起和尖叫，我沒想過自己可以彈到那麼高！在家穿上睡衣、沒化妝地等消息公布，我可以盡情地叫，將自己的興奮表露無遺，這是前所未有的開心。希望大家未來可看到我更多電影作品，亦都希望自己有更多做演員的機會，演戲真的好好玩﹗」

（即時娛樂）