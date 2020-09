next

由《魔雪奇緣》幕後班底Paul Briggs與Dean Wellins攜手執導、《星球大戰:最後絕地武士》美籍亞裔演員Kelly Marie Tran聲演英勇女戰士Raya的迪士尼最新動畫《魔龍王國》(Raya and the Last Dragon),定於明年4月1日上映,首張造型照今日曝光。

《魔龍王國》故事講述來自分裂為5個區域的Kumandra王國女戰士Raya,為了尋找世界上最後一條龍,過程中與一群性格各異的拍檔合作,為王國找回光明和統一。

(即時娛樂)