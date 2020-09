C AllStar演出期間,直播聲畫數度中斷。(YouTube片段截圖 / 明報製圖)

C AllStar與歌迷傾偈、合唱。(YouTube片段截圖 / 明報製圖)

C AllStar在虛擬舞台上的熒幕現真身。(YouTube片段截圖 / 明報製圖)

C AllStar由紅館場內唱到戶外,更由夜晚唱到天光。(YouTube片段截圖 / 明報製圖)

C AllStar今晚在網路遊戲平台「Minecraft」的虛擬紅館內舉行演唱會。(YouTube片段截圖)

C AllStar今晚在網路遊戲平台「Minecraft」的虛擬紅館內,舉行賣飛演唱會《Make It Happen@10 - C AllStar Virtual Live》。不過,4子在開騷前決定改在YouTube平台免費直播。Jase解釋團隊在前期測試時,發現歌迷在前期的小遊戲上已遇上各種問題,擔心觀眾受影響,遂決定將演出改在網上直播,並將會為已購票的觀眾舉行另一場專屬演唱會。

C AllStar以玩家角色開騷,On仔的公仔更在King獻唱《進擊的生命》時騷肌,但4子的真人也在虛擬舞台上的熒幕現身,與歌迷傾偈、合唱;又將演唱會由室內開到戶外,畫面亦由有煙花及下雨的晚上變成日出的黎明時分。

不過,當4子唱出《音樂殖民地》,畫面及聲音數度中斷。有歌迷留言投訴,稱自己買了門票,不但未能登入遊戲平台,就連YouTube平台也不入到,但也有粉絲稱會耐心等候,就當是中場休息去廁所時間。

(即時娛樂)