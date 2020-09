C AllStar完騷後現身直播,即場安歌3首歌。(YouTube片段截圖)

C AllStar今晚在網路遊戲平台「Minecraft」的虛擬紅館內,舉行《Make It Happen@10 - C AllStar Virtual Live》,畫面及聲音在演出時數度中斷。4子連同唱片公司高層及技術工作人員在演唱會結束後現身直播畫面,為直播時的斷聲斷畫問題致歉。

On仔表示︰「10周年可以開到今次個唱,很感恩及榮幸﹗剛才直播時遇上技術,先向大家說句不好意思,始終是第一次舉行Virtual Live。」Jase說︰「我們今次花了很多時間編排,努力想給大家看好嘢,希望大家原諒和體諒我們小小的問題,以後會做得愈來愈好﹗」釗峰說︰「今次是10周年,我們10年來遇過不少跌踫,會繼續不停進步﹗進擊﹗」

C AllStar之後更即場安歌,清唱了《天梯》、《薄情歌》及《此刻無價》3首歌,才結束直播。

