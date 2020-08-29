周杰倫個唱延至2021年復活節 場地改中環海濱活動空間 (14:06)

周杰倫（周董）世界巡迴演唱會原定去年12月於香港迪士尼樂園舉行，可是疫情關係一延再延，主辦單位「寶輝娛樂」今日再有新方向，周董演唱會將延到2021年4月舉行，而場地則由迪士尼改到中環海濱活動空間。

寶輝娛樂老闆謝嘉豪（Simon）表示：「的確是有這個變陣，本來想今年底做，但是疫情一直反反覆覆，大家都不想搏，於是同周董那邊一再研究之下，決定不如延期去明年復活節做，希望到時疫情徹底消散或者影響至最低，可以在很安全的環境下舉行。（為何改到中環海濱舉行？）剛好中環海濱活動空間有期，於是我們馬上申請改在中環做，我估歌迷聽到會開心些，交通上不用太轉接，來去方便好多。不過場地就細了少少，少了兩成座位，無迪士尼可以容納那麼多人。」

謝嘉豪指歌迷絕對有自由決定是否繼續持有門票等待或退票，而不退票亦會有新安排，會告知他們如何換取明年4月的門票，8月31日會官方fb，及klook網站上有最新詳情公布，「無論主辦單位及周董，對於香港歌迷一直耐心等侯都非常感動，雖然一改再改，但是退票的歌迷真的好少，全部都不退，周董知道之後都覺得驚訝，所以他說無論如何都一定要來香港開騷，答謝歌迷一直不離不棄的等待」。

（即時娛樂）