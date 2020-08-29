草地上開騷為建造業工友籌款 梁詠琪疫情下陪伴家人追回失去的時光 (18:53)

梁詠琪（Gigi）舉行《抗疫關愛行動 - 梁詠琪「打打氣」音樂會》，為建造業工友籌款。為免人群聚集，Gigi早前預先錄影了演出，於今日下午5時在網上播出。身穿白背心的Gigi在零碳天地草地上以Unplug形式唱出《某年仲夏》、《出走地平線》、《新居》、《花火》、《平安夜》、《Today》等11首新舊歌曲，喚起了不少粉絲的回憶。

她表示不少人的生活受疫情影響，一班建造業工友仍要在戶外工作、食飯，生活很不容易，所以希望藉住這次音樂會為他們打氣，同時希望各界能支持及給予實際的援助。Gigi自言在疫情下不能去旅行，為減輕醫護人員壓力，平日盡量留在家裏也沒辦法。她說︰「留在家裏也好，忙的時候想陪家人也不可以，現在就很多時間，爭取與家人相處多一點，追回一些因為工作忙而失去的時光﹗」

是次音樂會為預先錄影，Gigi坦言開騷前心情緊張︰「籌備時間很有限，但台前幕後很齊心。為了做好防疫，保障參與的工作人員，首先我們避免人群聚集，改以錄影方式進行。當大家夾好日子準備拍攝前數天，突然掛九號風球，但感恩拍攝這天風和日麗，應該是上天知道我們在做一件好有正能量、好有意義的事，所以送上一個非常之好的天氣給我們。」

Gigi特別找回昔日合作的演唱會製作班底一起演出，她表示音樂行業在疫情下大受影響，很多演出要取消，所以團隊也很珍惜這次工作機會。Gigi說︰「再見他們，感慨的同時也很感動，大家都好珍惜這個相聚的時刻。」

（即時娛樂）