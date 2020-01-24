【盧巧音壓軸現身】KOLOR網上開騷 寄語港人艱難中努力 (23:16)

樂隊KOLOR原定今晚在九展Star Hall舉行的演唱會疫情下被迫延期，4子不想令歌迷失望，先將演出改在網上進行，舉行《KOLOR IS LIVE - 序章 網上音樂會》，計劃明年再開實體騷。音樂會今晚9時開始，KOLOR以《序章》及《半首歌》揭開序幕，唱畢表示︰「本來今晚會面對面見到大家，不緊要，這個新安排，希望大家在家中看得開心﹗」

4子唱出《過客》、《天地會》、《生於憂患》、《時差》等歌曲。獻唱《好心分手之做乜分手》時，主音Sammy表示KOLOR推出了不少演唱會產品，提醒歌迷去買及記得課金支持他們。Unplug環節上，KOLOR摸住酒杯底唱歌，又分享對樂隊成軍15年的感受。Sammy說︰「不經不覺行了15年的旅程，中途沒停過，是我人生中好大的經歷。如沒有身邊這班兄弟，我的音樂路未必行得那麼久。很多謝他們，在我們最開心、最苦時，大家一齊去見證。」他又多謝兩位KOLOR前隊友、太太盧巧音及家人等，期待KOLOR的25及35年。

鼓手Michael表示︰「我們都是生於憂患的人，解決完一個又出現另一個問題，所以很明白這兩年香港人來說都是幾艱難，有不開心、奇怪、顛倒的事發生，但大家要繼續努力。」Sammy接着道︰「我們也曾有段時間好灰，但要積極，執番起自己，做好自己，事情就會好。」語畢，KOLOR唱出一曲《天地無用》，Sammy揚言要將此歌送給所有香港人。KOLOR今晚請了ToNick的小龜及盧巧音擔任演出嘉賓。盧巧音壓軸現身，低調與KOLOR合唱一曲《進退》，被網民讚她與丈夫Sammy好閃。

（即時娛樂）