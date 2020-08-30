【專訪】入行7年要轉型 J.Arie擁「雙面性格」做真實自己 (19:57)

女歌手雷深如（J.Arie）入行7年，去年離開效力多年的唱片公司，轉為獨立歌手後，推出第一首自家作品《雙面哈菲》，卻遇上新冠肺炎疫情，連協助她宣傳的同事亦不幸確診，需停工入院治療，慶幸未有打亂本來計劃，她如常背起大結他四出奔走宣傳新歌。

J.Arie的新歌構思取材自《蝙蝠俠》入面半臉正常、半張爛面的雙面人哈菲（Harvey Dent），是擁有雙重人格的反派角色。她解釋去年底放下很多心結，寫了一本日記來誠實坦白面對自己，加上在林家棟的啟發下，促成符合她風格的歌曲，揭露她隱藏最邪惡的另一面。

以前在舊公司似BB般慣被照顧周到，J.Arie自知形象不屬於樣靚、乖乖女、斯文型，步入蛻變期的她，決定做回真實自己，借漫畫角色來反映個人心態：「首歌是講我似有精神分裂，經常自己跟自己掙扎，面對愈抗拒厭惡的事，我愈想去征服去做。漫畫入面蝙蝠俠戴面具，其實最虛偽，反而Harvey Dent就真實呈現有兩面；就如私下我極度感性，亦可以極度癲狂，以前可以為小事好易一下子『跳掣』，只有錄歌時我最有耐性，從不會被忟憎躁狂情緒影響。」

她對一些說好會幫手、結果又推三推四的朋友最難接受，到後來還是信自己，懷疑是性格偏急有關；另一方面做事則不會盲衝，有構思才去做，絕不介意在脫離大公司保護罩後由零開始，寧願自己一腳踢，好過做棋子任由擺佈。

韓劇《雖然是精神病但沒關係》已播畢，J.Arie看後有共鳴，覺得劇中女主角徐睿知的演繹，與新歌內容不謀而合，認為精神病涵蓋不同種類：「看過外國一些研究指，其實沒有人是正常，大家都有某程度的精神病，例如狂看別人的Instagram和facebook算是偷窺狂；我就有強迫症，特別在做音樂或者對拍MV的要求，即使鏡頭有0.01秒的時間延誤和瑕疵，都會好執著要改。我鬧自己，只是少少瑕疵，都過不到自己那關，為令件事完美，好多時便改完又改，結果令工作限期愈推愈後。」

（即時娛樂）