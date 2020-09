next

羅仲謙和老婆楊怡都是8月壽星,兩公婆的生日僅相差兩天,日前謙謙已抱住B女慶祝,今天輪到和老婆楊怡慶祝41歲生日,新手媽媽楊怡在instagram貼了和老公合照,疫情下他們簡單慶祝,楊怡說:「Happy birthday to my hubby & me ,特別的一年,特別的時刻,簡單的幸福,願我們的都身體健康,永遠開心,Love u﹗」

