next

名模馬詩慧昨天生日,因為新冠肺炎疫情關係,她選擇和家人留家打邊爐慶祝,馬詩慧心情靚爆,與老公王敏德﹑大女王曼喜和女友Elaine﹑二女王麗嘉和囝囝王躍穎一齊慶祝,老公和仔女均輪流跟壽星型媽合照,當中她還左擁右抱王曼喜及Elaine,當正Elaine是「半個女」看待呢﹗而老公王敏德留言冧妻,他搞笑以英文加廣東話拼音寫道:"Happy Birthday Lo Paw(老婆)!!! We love you sooooooo much!!!"

(即時娛樂)