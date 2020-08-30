張晉重提兩次求愛失敗 蔡少芬欲拒還迎：把他當成女孩子 (16:25)

張晉與蔡少芬（Ada）參加內地真人騷《妻子的浪漫旅行》第四季，最新一集在雲南cosplay傳統古裝，一班星級夫妻上演「公主招親」戲碼。

化身「芬芬大公主」的Ada換上古代公主造型，配合眉心妝，非常驚艷，令人回想起她在《洛神》的經典女神造型；扮演「晉王子」的張晉為了抱得美人歸扭盡六壬，即場耍劍大曬功夫武術，成功俘虜Ada的芳心。他們兩夫妻更上演一幕古代成婚，搶繡球、合巹交杯等，集搞笑浪漫於一身。

在晚飯時間，眾人問起兩夫妻當年首次拍戲的過程時，意外爆出Ada「倒追」張晉的小秘密。原來當時張晉追求Ada時慘被兩度拒絕，可是Ada使出了欲拒還迎的招數，張晉憶述：「第一次表白她確實拒絕了我，那我認為既然被拒絕，就要保持一定的距離。可是Ada第二天就發信息給我『起牀了沒有呀？』，當時我挺混亂的，拒絕我還那麼主動找我！」

當張晉以為還有希望之際，他再度發功向Ada表白，可惜再一次失望而回：「她又拒絕我了，但她從香港回蘇州拍戲，又天天都找我玩。」之後，張晉第3次表白才成功追到手，他指Ada事後曾表示，覺得張晉是最沒可能發展的一個男生，最終卻命中注定結成夫婦，Ada說：「我當時心入面真的對他沒有任何期待及幻想的！」

節目播出後，Ada在微博留言大讚張晉當年拍戲十分照顧她及陳法蓉，感覺是乖乖仔，雖然當時拒絕了他的愛意，但不想失去這個朋友：「那時候我還把他當成女孩子，反正現在米已成炊，既然認定他就輸給他吧，我老公說啥就是啥！」

（即時娛樂）