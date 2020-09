新手媽媽周勵淇(Niki)今日(8月30日)41歲生日,是首個跟囝囝一齊度過的生日,見她在社交平台分享的照片,她興奮地攬實囝囝惜惜,露出一個冧樣外,更首次公開囝囝的英文名字叫Morris。

周勵淇開心留言:「謝謝大家對我的祝福和厚愛 所有祝福我已經收到了 今年第一年和Morris一起慶祝 我已經收到最好的生日禮物了 非常感恩 Love u ❤️ 希望可以好快同大家再見面 See u all soon 😘😘😘 #morris say hi with u all」

