【港姐決賽】馮盈盈陳曉華露前鬥後 展示師姐風範 (20:50)

【今晚直擊】《2020香港小姐競選決賽》今晚於電視城內舉行，馮盈盈及陳曉華擔任星級評判團，齊齊打扮得靚靚，一個露後、一個露前，向師妹們展示前輩風範。

馮盈盈被問到今晚的心水時，她說：「作為師姐也有留意，睇好郭柏妍、陳楨怡及廖慧儀，冠軍就睇好郭柏妍，因為覺得幾有緣，她是我的港大師妹，同樣修讀營養系，之前大家亦已相認。（當時有否給選美貼士？）無特意去教，她備戰得好好，今晚都要睇臨場發揮。」

陳曉華這晚罕有性感，她說：「可能最近食多了，上圍都升cup，全部地方一齊升。（條裙有點不合身？）試身時是肥少少，今晚已搵服裝部神級同事補救，所以非常安全。（很少如此性感示人？）試身時不覺得性感。（這晚有什麼心水？）看好廖慧儀，覺得她笑容好燦爛。（她腰間有紋身？）不知對她來講是否有故事，自己當年同屆亦有佳麗紋身，其實遮到還可以。」

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（即時娛樂）