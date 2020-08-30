【港姐決賽】麥明詩否認鋪路返無綫 跟林作裕美意外同場 (21:40)

【今晚直擊】《2020香港小姐競選決賽》今晚於電視城內舉行，麥明詩擔任最上鏡小姐評判，湊巧其前度林作與現任女友裕美入場睇騷，三人意外同場，跟林作只相距數行觀眾席。

麥明詩被問到今晚是否回來還騷債時，她笑說：「我們不講這些的，坦白講，近來很少看娛樂新聞，今朝亦有上港姐網頁，看佳麗的資料，可以背出她們的名字。自己留意到混血兒謝嘉怡及郭柏妍。（因郭柏妍學歷高才留意？）是因為她人高，我不太多研究，懷住新鮮心態去睇才公平。」

對於被指今次是「試水溫」為返無綫鋪路，麥明詩說：「無此事，之前少出這類活動，想專心工作，但港姐改變了我一生，所以想回來出一分力。（舊愛林作被指藉《黑豹》男主角死訊抽水？）無留意他的新聞，都過了咁耐，他的事不回應，有事就問番他本人。（有幫林作買保險？）小時候媽咪已幫我買好多保險，所以不需要。」

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（即時娛樂）