【港姐決賽】廖慧儀五強止步無失望：會視為一次演出 (23:38)

【今晚直擊】港姐賽前大熱廖慧儀五強不入，完騷後自言表現不錯，可能樣子不及冠軍謝嘉怡，「覺得她的眼睛很美，不時有和她講，大家亦進步了很多，她進步很大，之前不懂中文，今晚唱中文歌勇氣很大。（估不到自己五強不入？）是很難估，因為大家狀態很淡定又投入，我無想過名次的，名次不重要，最重要是享受過程，我視今次為一次演出。（是否腰間紋身最大影響？）坦白和大家公開時是自己原則，覺得無需要瞞大家，不認為有影響，加上監製亦很鼓勵。（有否失望？）無特別，反而有釋放感覺」。

提到男友「貼中」她落選，廖慧儀說：「攞不到三甲不代表輸，人生仲有好多日子，大家未來有發展的路，有獎冇獎亦不緊要，最開心可以認識到一班佳麗。」

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（即時娛樂）