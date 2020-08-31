【港姐決賽】謝嘉怡當選後嗌肚餓 陳楨怡郭柏妍讚實至名歸 (00:21)

【今晚直擊】《2020香港小姐競選決賽》今晚於電視城內圓滿結束，謝嘉怡大熱奪冠，亞軍是陳楨怡，季軍是郭柏妍。

謝嘉怡賽前許的生日願望是攞冠軍，今晚真的願望成真。她完騷後分享得獎感受：「好開心又好驚喜，因為無想過入三甲、攞獎，剛才得獎後繞場一周，差點兒行了落台。（事前覺得攞第幾名？）本來想從蘇格蘭回來學多些東西，覺得大家都有機會，原本估廖慧儀可以拿到三甲。」

提到五強環節在台上講感受，謝嘉怡透露爸爸在她未學行已想其參加港姐，她坦言是真人真事，到17歲已叫她返港參選，由於家人全部在外地，她不想回來選美，直至人長大了才返港。至於如何慶祝？她說：「我現在真的很肚餓，好想食魚蛋、燒賣及排骨飯，就算畀碗叉燒飯我食都好。（被喻為Happy Miss Hong Kong？）賽前已讓自己不要太緊張，覺得贏輸都不用怕，能令到人開心自己都開心。」

陳楨怡好滿意今晚賽果，無想過自己入三甲，之前很怕醜，後期已很努力。至於有否失望？她說：「無，今日盡全力已很好，不會給自己太大壓力，一直覺得謝嘉怡好好，好努力，今晚發揮得好好，畀到歡笑大家，是實至名歸。」

郭柏妍未能奪冠未有失望，好開心參加比賽，參賽都是想挑戰自己。至於落敗原因？她說：「可能無謝嘉怡的風趣幽默，覺得她好得意，她又好真，好努力學中文。」

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（即時娛樂）