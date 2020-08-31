【拍劇4個月終煞科】姜皓文跪地流淚演技大爆發 (15:36)

姜皓文（黑仔）為拍劇集《刑偵日記》，特意租屋居住，上星期劇集煞科，經歷了長達4個月的拍攝，在酷熱天氣和疫情下順利完成，黑仔也放下心頭大石，距離回家之路又近了一大步。

黑仔最後一天的拍攝過程並不輕鬆，不但要跪地拍攝，更有不少情緒激動的戲分，搞到淚流滿臉，黑仔表示：「拍場戲之前一路都好緊張，因為劇集埋尾，臨到尾我有好多情緒戲，都幾緊要，時間愈緊，我就愈緊張，我比自己壓力好大，好彩劇本寫得好，順住劇本去就好順利。」

其中拍攝場景設在馬來西亞，劇組本來安排到當地取景，可惜因疫情關係，最終只能在香港搭景。去年在馬來西亞檳城置業的黑仔，拍攝時難免想起檳城，自從今年過年後就沒有回過去，只能與朋友透過電話互相問候，黑仔說：「希望疫情盡快過去，快些同朋友再聚，大家都加油！」

已經1個多月沒有回家的黑仔表示，拍完劇後最想盡快回家：「第一時間要返屋企見下啲小朋友（愛犬），好耐冇見佢哋，其實都未返得屋企住，等一個多星期自己再隔一隔離先返去，不過心情已經唔同晒啦！」

雖然錯過愛犬的生日慶祝，但為了家人安全，黑仔寧可獨自忍受思念之苦。上月電視城早前曾有確診者到訪，姜皓文為了家人安全，搬離愛巢，租屋暫住。最後劇組送上花，與工作人員大合照，為黑仔的拍攝劃上完美句號。

（即時娛樂）