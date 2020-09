next

江美儀帶同兩隻愛犬Teddy and Tina,擔任貓狗糧品牌代言人,江美儀笑言自己「母憑子貴」,多得Teddy and Tina帶挈搵真銀。自封購物狂「狗奴」,為拍攝今次廣告,美儀特意為Teddy and Tina準備了多套戰衣出鏡,她說:「無辦法,阿媽鍾意shopping,家中有一個大衣櫃放置Teddy同Tina的靚衫,其實阿仔不喜歡穿衣服,今次拍攝過程冇扭計,算畀足面我。」

提到愛犬拍攝的表現,美儀說:「其實我前一晚有跟Teddy同Tina講,要拍廣告影相,一定要乖、要醒目、要笑,不要失禮媽咪,拍攝當日早上,兩兄妹好積極,一早起身食早餐,準備出發時,妹妹更吠我,叫我快點出門口。」

(即時娛樂)