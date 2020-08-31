【3大影帝較量】郭富城新戲演IT奇才 跟任達華林家棟鬥戲 (19:44)

影帝郭富城在新戲《斷網》演IT奇才，跟另外兩位影帝任達華和林家棟，以及譚耀文、黃德斌鬥戲，女主角則是賴雅妍。

城城表示《斷網》劇本涉及社會過度依賴網絡的現象，他說：「在現今科技發達下，電子產品看似方便了生活，但其實我們同時被科技掌控。」他希望能透過電影的題材，讓大家有機會去反思。

電影早前在抗疫期間拍攝，台前幕後仍然緊守崗位，做足一切防疫措施才執行拍攝工作。對於第三波疫情稍緩，城城表示：「戲院重開對電影公司和影迷一定是好消息。大家可以入戲院睇戲，我亦有新的電影作品，期待盡快可在戲院與大家見面。」

今次電影公司亦不惜工本，搭建了一個科技感十足的主場景，予大家掀起一場科網風暴，全城網絡有撕裂式恐慌。這個重要場景細節今日首度曝光，當中的樓底燈光、辦公桌椅、間隔陳設都是充滿時尚科技感，主要為配合電影中的網絡世界，是非一般的辦公室。單是這個場景已耗資近200萬元，不惜工本。

城城笑言：「電影講網絡安全，這個與商業犯罪集團角力的高科技網絡中心當然要cyber一點；當中的玻璃牆結合白色射燈及冷色調的研發室，而我最喜歡的部分，就是辦公室入口恍如時光隧道的大門，我每次走過這『時光隧道』上班，就像進入一個科網世界，讓每個演員瞬間入戲，由現實走進戲中的網絡世界，面對辦公室內一切鬥爭，相信拍出來會好科幻，很有新鮮感。」

（即時娛樂）