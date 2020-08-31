【落選港姐】陳煦凝自爆情緒崩潰爆喊 視何孟珊心中冠軍 (21:35)

《2020香港小姐競選決賽》昨晚圓滿結束，陳煦凝（Amber）未有贏得任何獎項，今日她在網上分享參選感受，聲稱自己期間一度情緒崩潰，幾乎每日都喊，全身水腫又生暗瘡；不過，陳煦凝亦多謝曾經幫助過她的人，包括同屆的羅雪妍及何孟珊，大讚何孟珊是她心目中的冠軍。

陳煦凝在網上發長文談感受：「今次參選港姐的旅程 絕對係極速成長的一課 我諗亦都係我人生中感受到最大壓力的日子 因為知道自己好多不足 情緒崩潰到幾乎每日都喊 全身又水腫又生暗瘡 不過好彩有朋友喺我身邊 係（喺）呢段時間我特別感受到 朋友嘅真摯 親人嘅重要 雖然我好多不足 但係你哋都成日鼓勵我 陪伴我渡（度）過呢段時間 縱使我琴（噚）晚表現真係不如理想 但係我都好感受踏上左（咗）呢個旅程 係（喺）呢段時間識咗好多唔同嘅朋友亦都見到好多優秀嘅人 喺嚟緊嘅時間希望我可以繼續進步 不斷學習更多唔同嘅嘢 改進我現有嘅嘢 做個更加優秀既（嘅）人

呢啲人我真係要特別多謝 @ukilaw（羅雪妍） 本身同佢唔係好熟 但係因為之前一齊行過山 所以就特別多嘢講 佢係一個好搞笑嘅人 成日都會氹（𧨾）我哋開心 令到我哋好放鬆心情 上節目或者係見記者 唔開心嘅時候亦都會安慰我哋 又成日請我地（哋）食糖😢 @hmsroxanne（何孟珊）同roxanne係後期先熟 外表雖然好高冷 但係佢其實係一個好真性情既（嘅）人 知道我水腫好唔開心嘅時候 佢帶我去休息室幫我按摩左（咗）半個鐘 又不斷講說話去安慰我 其實我真係好感動 而且佢各方面都好好 談吐同才藝都特別欣賞佢 你其實真係我心目中的冠軍👸🏻❤️」

（即時娛樂）