密閉空間拍攝新片呻苦 賴雅妍挑戰動作戲曬身手 (22:25)

台灣女星賴雅妍早前來港拍攝電影《斷網》，戲鬥3大影帝郭富城、任達華及林家棟，在留港的兩個半月期間，順道為9月在香港上映、她主演的台片《逃出立法院》宣傳。她坦言《逃》片是其從影以來最辛苦一次，在酷熱天氣下於廢墟搭建的密封式立法院內進行拍攝，沒電沒水，又要應付多場動作戲，全身又被噴上血漿，汗水加血水，在各種元素加起來下，她不禁呻苦呢！她又爆現場一個通風口也沒有，劇組為怕演員在拍攝期間缺氧，已準備了氧氣樽。

為應付多場高難度動作場面，賴雅妍事前接受了兩個多月訓練，練習基本功、套招、摔跤和跌低等動作，其中用2秒跳起使出較剪腳的鏡頭就練了1個月。她笑言被導演洗腦，對方說華人女星只有她能做到，加上自己也想接受挑戰，若然成功，滿足感很大。「出來效果很好，辛苦也是值得的，幸好沒受傷，但就拍到腰酸背痛」。

該片以台灣立法院為背景，會否較敏感？賴雅妍說不會，「立法院有很大寬容性，知道電影上映，非常熱烈幫我們宣傳，他們說《逃》片是『烏鴉嘴電影』，講什麼中什麼，講病毒感染，現在有病毒感染，立法院打交、潑水和鐵鏈鎖門，現在也一一發生。雖然如此，他們仍用幽默方式看待這部電影」。

談到疫情下在港開工，賴雅妍表示不擔心，而且擔心也沒用，最重要把自己管理好，便能令每個人都安心。她不用開工時，會到街市買菜親自下廚，由於吃得清淡，亦有較多時間運動，所以瘦了4公斤。

（即時娛樂）