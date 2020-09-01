【專訪】黃澤鋒疫境開Live掙收入 七月盂蘭節講靈異故事 (20:57)

藝人黃澤鋒主力教游水和教拳，疫情下令他近7個月近乎零收入，兩個月前跟很多藝人歌手般轉到網上直播，令他掙取一點收入，一星期更開足6天，每天開咪2次，殺出一條新血路。

黃澤鋒笑言沒懷疑過自己說話能力，因為他跟陳奕迅一樣都是「吹神」，但覺得開Live是年輕人的玩意，擔心自己50幾歲人開Live沒人看，怎料現在已有10多萬人瀏覽，「要多謝我爸爸，我讀幼稚園時，爸爸每天看5份報紙，看完就給我看，養成我閱報習慣，當年我已問爸爸『抑鬱』讀法和解釋。去到1990年代，在無綫主持《城市追擊》，無綫圖書館儲存近百年的報紙，我每天趁吃午飯時去閱報，用了3年時間睇完，估不到現在用得着」。

黃澤鋒說自己現在於17LIVE直播會有不同主題，農曆七月盂蘭節會講鬼故事，例如分享自己被鬼壓的經歷，他說：「最恐怖是1989年拍電視電影，正午12時烈日當空下，小睡片刻也被鬼壓，奮力反抗後見到一個無樣、長髮白色身影，當時江毅叔還對我說『你發達啦，聽講吳鎮宇見到太上老君，即拜即紅』，果然我之後兩年工作不斷，一劇接一劇。」他又預告會講當年蔡康年和已故羅君左主持晚上電台節目時，當播麥潔文唱的《夜夜痴纏》忽然多了一把女聲的故事等，更表明不會播這首歌……

欲知專訪詳情，請留意明天（9月2日）明報娛樂版。

（即時娛樂）