【首次擔任MV導演】姜濤新歌《孤獨病》挑戰一鏡過拍攝 (17:00)

姜濤主唱的第5首單曲《孤獨病》，由林奕匡作曲，陳詠謙填詞，MV則由姜濤親自擔任導演，他更大膽挑戰高難度的一鏡過拍攝手法。

姜濤首度擔任導演一職，原來早在拍攝《蒙著嘴說愛你》MV時，當時的導演袁劍偉已想以一鏡過拍攝，但最後因為種種原因改以其他方法拍攝，今次終於以一鏡過拍攝，姜濤可算是還了一個心願。

對於今次首度擔任導演，姜濤笑說：「最好玩是可以坐在導演位掌控成個MV，呈現你心目中的模樣，可能開頭不似你想要的東西，但是慢慢就成形，這個是最過癮的地方。（有何難忘的地方？）是與工作人員之間的溝通，好多不太符合你的畫面，你要慢慢同大家溝通，先可以做到你心目中想要的畫面，這樣看似好容易，但其實任何一支MV或影片，大家睇到1秒的shot，都要好多工作人員配合先可以完成，加上今次係1 shot過，更加需要大家配合，所以都NG了好多次。」

姜濤坦言今次未做到最好，已盡力拍出心目中想要的東西，明白理想和現實是有一定差距，但他已經很滿意，覺得可以拿出來同大家見面，「因為要見得人，是要過一個好高的關卡，所以過到自己，即使成品不是100分，都希望大家睇到都會有『wow』的感覺。如果再有機會，下次或者拍一首跳唱的MV」。

（即時娛樂）