【文在寅道賀】BTS新歌破《江南Style》紀錄 柾國喊通宵 (17:30)

韓國男團防彈少年團(BTS)新英文歌《Dynamite》奪得美國Billboard本周100大單曲榜冠軍,打破「江南大叔」PSY的《江南Style》之前位列Billboard 100大單曲榜亞軍的紀錄。《Dynamite》亦打破BTS歌曲《On》、《Boy With Luv》及《Fake Love》之前分別奪得該榜第4、第8及第10的成績,加上四度登上Billboard 200大專輯榜,成功取得美國兩大流行榜冠軍。

據悉,《Dynamite》上月21日推出,首周在美國主流媒體播放達3390萬次,數碼與唱片銷量達30萬張,數碼音源下載有26.5萬次,打破2017年9月美國女歌手Taylor Switf的《Look What You Made Me Do》創下的成績。

BTS奪得佳績,韓國總統文在寅在社交媒體發文道賀,大讚BTS提高韓國流行音樂在全世界的影響力,指他們的新歌給世人帶來安慰及希望,相信這首歌能給活在疫情下的韓國人民希望與勇氣。與此同時,PSY也大方在社交媒體恭喜BTS,稱對此感到自豪。

BTS今日中午開直播,感謝粉絲支持。適逢今日是成員柾國23歲生日,獲贈蛋糕。柾國解釋他聲音沙啞是因為得悉奪冠消息後,哭得十分厲害,稱與隊友Jimin整晚睡不着,一起哭到凌晨5時。

(即時娛樂)