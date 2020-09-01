無綫前新聞小花梁凱寧重返校園 修讀中大醫學院碩士課程 (18:13)

無綫前新聞部小花梁凱寧（Maggie）去年離開無綫後，轉投香港開電視主持節目《開嚟見我》。梁凱寧最近決定放下全職工作，重返校園，修讀中大醫學院的碩士課程。

她在社交平台上載身處中大及手持學生證的照片，留言︰「九月一日開學日，過去好多年嘅今日，我都係喺直播室為觀眾報道各區嘅開學情況，今年終於到我做返學生喇！發夢都冇諗過我呢個文科生，竟然有機會入到中大醫學院修讀碩士課程，感謝努力準備面試嘅自己，以及一路為我打氣嘅屋企人同朋友。」

​「嚟緊要做全職學生喇，由傳理學院走到醫學院，聽起上嚟好似大纜都扯唔埋，希望走出comfort zone嘅我，可以順利畢到業，換個跑道，繼續保持初衷，幫助有需要嘅人。」

「不過讀書期間耐唔耐都要接吓啲拍攝/配音/宣傳/贊助工作，幫補吓都幾高昂嘅學費。歡迎各機構查詢，不過唔係任何類型都會接，如有關慈善、教育、醫療、環保、動物就更好啦﹗​」​

「順便一提，原來上年今日亦都係我喺舊公司嘅最後一日，Time Flies！其實而（依）家係用zoom上堂，張相係八月返學校拎學生證時影的，大家可以留言為我打打氣嗎？」

（即時娛樂）