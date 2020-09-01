【64歲冥壽】張國榮從未曝光錄音 環球推出新版本《春夏秋冬》 (18:41)

「哥哥」張國榮（Leslie）本月12日64歲冥壽，環球唱片特意將他於環球年代的經典名作，重新打造推出專輯《REVISIT》，第一首派台作是《春夏秋冬A Balloon's Journey》，由跟哥哥合作無間的監製梁榮駿（Alvin Leong）及編曲人唐奕聰（Gary Tong），將《春夏秋冬》改頭換面，經典重製。

梁榮駿跟哥哥曾聯手製作的大熱經典，計有《左右手》、《寂寞有害》、《春夏秋冬》及《陪你倒數》等，他說：「Leslie在錄音室準備十足，通常唱了4、5個take已好完美，有些聲音可能在正式錄製時未有用上，但其實已經唱得很好。」梁榮駿指今次籌備《REVISIT》時，在過往的錄音聲帶中意外發現當年《春夏秋冬》有另一個版本未有選用，今次新版《春夏秋冬A Balloon's Journey》就是用上這個從未曝光的聲帶，同時亦跟今次《REVISIT》經典重遇的主題十分貼合，順理成章成為這張專輯的一大驚喜。

唐奕聰今次能夠重遇哥哥的錄音，令他莫名感動，他說：「其中一句歌詞是『天空多灰 我們亦放亮』，再聽哥哥的聲音，有種恍如隔世的感觸，製作時自己更是幾度落淚。」

（即時娛樂）