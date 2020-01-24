【一年一騷兼冇工作安排】范振鋒不續約TVB：唔排除將來再合作  (23:15)

繼劉江、田蕊妮、楊秀惠、陳智燊與太太宋熙年等，先後宣布離開無綫後，范振鋒近日亦在社交平台透露跟TVB的10年賓主關係正式結束。過往，范振鋒主持過《范後感》、《兄弟幫》、《夜宵磨》等節目，但隨着J2長壽節目《兄弟幫》今年初停播後，他偶爾獲安排演出《流行經典50年》，未有其他工作；雖然TVB有找他傾續約，但只開出「一年一騷」條件，其他工作欠奉，令他無癮離巢。

范振鋒今日接受《明報》訪問，談到TVB提出「一年一騷」合約，變相續約減人工，他稱：「咁多年來，我不是要求簽很多騷，由小朋友簽歌星約都冇騷計，只收封利市，我不是計較錢。其實我都很明白，遇上新冠肺炎疫情，公司要減製作，自己又不是簽經理人約，不過3個月前傾續約，我問簽約後有什麼工作安排，公司都很老實說『冇㗎』，我覺得不緊要，就這樣完結合作啦！」

有人覺得TVB欠人情味，范振鋒自言人大了，思想更成熟，加上近年學佛，心態進入化境，不會抱太多仇怨令自己難過。他回想跟TVB關係仍然良好，不會抹煞將來合作機會。至於有否遺憾在TVB十載拍劇機會不多？范振鋒說：「冇劇拍沒有不開心，自己入行多年，覺得人生活得簡單、保持心善就開心，可能我給人印象走主持路線， 之前參與過《流行經典50年》，大家終於記得我識唱歌，而且一個大台，做任何一個比賽都吸引幾千人參加，幾多人後生、靚仔過我，想太多自殺都唔掂，哈哈哈！全世界很多機構都有淘汰情況，慣了！」

回顧在TVB工作多年也有得着，主持節目跟江欣燕、林盛斌（Bob）、王梓軒、梁競徽等成為好友；其中他因為跟江欣燕主持《夜宵磨》，帶挈同時期做6個飲食節目，賺過7位數字外，他跟Bob亦合作很多司儀騷。

范振鋒承認因疫情影響收入，慶幸自己身兼多職，任職新城電台DJ、電影監製幫補收入，ViuTV及香港開電視則斟洽他和老婆李思欣夫妻檔開節目。「我跟其他香港人一樣，在TVB冇工開，疫情下電影未開、司儀騷延期，由1、2月開始收入減少了，度過幾個月都慣了，很感恩電台轉型，開多了節目給我做，現在加了人工；電影老闆都很照顧劇組，安排電影照開拍，等大家有工開」。范振鋒坦言現在世界很亂，社會動蕩，大家都擔心工作生活，因而嚇窒了他與老婆不敢實行生仔計劃，有時間反而想多做慈善。

（即時娛樂）