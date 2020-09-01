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導演陳木勝追思會9‧4沙田聖本篤堂舉行 (22:57)
文章日期：2020年09月01日
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據知陳木勝追思會只邀請親友及幾位影壇朋友參與。（資料圖片／明報製圖）
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導演陳木勝上月23日因鼻咽癌離世，終年58歲。陳木勝追思會將於9月4日（星期五）假沙田聖本篤堂舉行，喪禮則安排於9月7日舉行，而遺體將移奉到柴灣歌連臣角火葬場進行火化。
（即時娛樂）
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