【出軌的男人】承認偷食 獲太太原諒 細So：我錯得好緊要 (01:01)

商台前DJ蘇耀宗（細So）被爆背妻偷食，跟KOL「阿B」暗交2年，兩人的情慾短訊、帶點意淫的照片流出，又指他跟小三在葵涌租用studio偷情。細So承認有婚外情，在社交平台公開認錯，他已向太太Wing坦白並獲原諒。細So亦透過語音短訊回覆《明報》，說：「係我錯！錯得好緊要！希望大家高抬貴手，畀多啲空間我哋。」

他寫道：「本人蘇耀宗就今日有關婚外情的報道，向太太、家人、對方及關心我的人誠心說對不起。本人承認感情上確有做錯及處理不當，令各位痛心失望，本人難辭其咎。感謝太太的原諒和愛護，本人向太太承諾，努力維繫家庭，做個好丈夫、好爸爸。本人及太太已就此事達成共識，今日回應此事後，日後不會再發表任何意見，希望大家能給予空間，多謝大家關心。蘇耀宗 01/09/2020」

細So接受傳媒訪問時透露跟「阿B」於6月前已分手，再沒有聯絡，而太太是有人私訊她才知道事件，他已向太太坦白並認錯。細So稱6月尾跟太太在社交平台也被惡意攻擊，有人要公開事件令他名譽掃地。

細So太太陳頴楠（Wing）也在社交平台表態支持丈夫，她寫道：「一輩子的婚姻旅程中，總有高山低谷要一起走過。我選擇相信，並肩繼續這段旅程。這是我倆生命中重要的一課，多謝大家給予空間和體諒，讓我倆一起經歷、一起成長。感謝大家的關心，我們會好起來的。」張繼聰與謝安琪也有留言支持Wing，張繼聰寫道：「一家人，一條心」，細So昔日的商台戰友阮小儀、朱薰等也為Wing打氣。

（即時娛樂）