【星級仔女開學】周汶錡兩個仔似Twins 區永權贈兒子新電腦 (12:05)

昨天是開學日，本港因為疫情關係，學生都留家網上學習，星級藝人亦在社交網貼了小朋友上堂照，周汶錡（Kathy）在instagram貼了兩個囝囝Jacques及Avner，身穿校服手拖手合照，兩兄弟相當似樣，連陳敏之也留言指他們似Twins。

區永權則貼了兒子區靖嵐拿着新款平板電腦照片，並稱：「新學期，升年級，連配件都要升級！因為平板電腦已經唔夠用，唔夠駛，網上授課，需要更Pro，有幾Pro？『咩Book Pro』！老豆我自己都未試過用呢個價位嘅電腦，呢個咩世界呢？咪就係叫⋯⋯🤪 父母捱世界！#父母捱世界 #阿仔要珍惜 #呢部電腦我希望你用好多年 #呢部電腦我會同你一齊共享」。

而張達倫囝囝張凱碩快將3歲，昨天亦已開學，達倫在社交網貼囝囝照片：「9月1日開始番學啦！雖然網上教學，對K1來講係有難度，不過唔緊要，每日都有改善，已經係進步！加油！ Love u ﹗#最緊要開心學習 #建立自信 #無壓力 #正能量」。關心妍（Jade）的女兒心心日前已開學，升讀K2的她上堂前和媽咪開心唱歌。

（即時娛樂）