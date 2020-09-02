【背妻偷食後首現身】細So認係犯錯嘅人：冇得請求太太原諒 (15:27)

細So感謝太太阿Wing給他機會，讓他做個好爸爸及好老公。（劉永銳攝）

爆出背妻偷食的商台前DJ細So（蘇耀宗），今午在大嶼山寓所外見傳媒，戴了眼鏡及口罩的細So，手上戴了婚戒，受訪期間不時語塞及唞大氣，不過太太陳頴楠和囝囝則不在家。

細So今早出去工作後返家，他表示昨晚雖然跟老婆協商了，在網上作回應，但仍要大家面對面交代一聲，細So說：「我承認我做錯咗，無論我個人做錯咗，感情事做錯咗，我對唔住我太太﹑我家人﹑關心我及信任我朋友，仲有第三方，我好誠懇講句對唔住，我冇得請求大家原諒，當然我冇得請求太太原諒，將呢個決定交畀大家﹑亦交畀佢（太太）。

我兩個月前將成件事講畀太太聽，佢選擇畀機會我，原諒我，佢知道婚姻會有困難，佢願意同我面對困難，去保護我愛護我，好對佢唔住，唉.......

我好坦承同佢（太太）講我犯乜嘢錯，我承諾做乜嘢彌補，佢畀機會我做負責任爸爸及丈夫，我希望用行動去表現呢一件事，事件往後兩個月，花力氣盡責任做好爸爸好丈夫，其實噚日（1日）公諸於世後，我哋又面對壓力，之前以為係私事，依家大家都知，有需要公眾交代，同埋傳媒有問我，所以作出回應，有啲回應未出，可能陸續會有報道回應，好希望大家畀空間我﹑我家人﹑太太及小朋友。

好真咁講一句，究竟乜嘢人唔想重提往事，就係犯錯嘅嘢，我承認我係一個犯錯咗嘅人，感情又係，自己都係，對唔住咁多位，要大家關心及擔心，我就留待呢個能唔能夠接受我，呢個選擇交畀大家。

（太太是否好大壓力？情緒波動？）其實壓力就有，我想補充一句，我哋要做嘅回應，大部分已做，如果重提的話，可能對每一方都唔係咁好，會畀更多壓力及傷害，因為我已傷害夠深，唔想再傷害佢。

其實兩個月前坦承講畀佢聽，佢選擇咗我哋再有機會繼續行落去，噚日佢知道呢件事畀大家知道咗，佢係有問，但由於佢心中我哋決定有呢個選擇，佢擔心我要再出嚟向大家交代私事，佢真係一個好好嘅太太同媽媽，佢比我更加堅強。

（好多網民猜測誰是阿B？）我知道，其實....我對所有人....好對唔住大家，麻煩到大家，唉...我知道好多被牽涉其中，會畀人講『係咪佢﹑係咪佢』，真係好抱歉對唔住，冇方法冇辦法一一去澄清，唔想件事引申更多嘢，所以我嘅回應去到呢度。

（有沒有跟阿B聯絡？）六月後已冇聯絡。（由壞男人變好男人？）我會繼續愛護佢（太太），希望做盡責爸爸及丈夫，唔夠膽講可以成為好男人，每人犯錯希望有改過機會，太太畀咁好機會我，要好好珍惜呢個機會。

（工作影響？）有，陸續會交代，我明白影響到其他人，因為件事發生比較急，要慢慢處理。（工作暫停咗？）本身好多工作都暫停。」

（即時娛樂）