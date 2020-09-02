【說話帶「鹹味」】細So被爆愛講黃色笑話 (17:22)

蘇耀宗（細So）被爆背妻偷食，引起網民熱話，細So承認自己是犯錯的人。有網民重溫前年他跟張敬軒《天才遊童2018─東京篇》幾條片，並從片段中發現細So不時講黃色及有味笑話。

在《東京篇─最終回之18禁大雕展翅》中，細So與張敬軒在片末談到去哪兒再拍攝時，細So說泰國，並惡搞軒仔歌曲《櫻花樹下》其中一句歌詞：「泰國捐精！（原句為「太過堅貞」）」他們於《櫻花樹下十週年特別版》再合作，細So負責彈結他，軒仔則負責唱；唱完後，軒仔表示二人相識10年，細So失驚無神爆了句：「明日花（AV女優）個AV都好似做咗10年。」

在《東京篇─驚青搵食團の女僕Cafe》中，他們到訪女僕cafe，期間兩人表現生硬，細So讚女僕可愛，又和軒仔跟女僕擺出「心心」手勢合照，細So說：「我隻手唔知擺邊好。」

而在《東京篇─驚青搵食團の人妻飯局》中，細So走進一位人妻的廚房，並做出趷起pat pat動作，他問軒仔：「呢個角度好多『日劇』都見過，你有冇睇過？」軒仔意會到是「日本AV」，即笑細So：「你睇嗰啲日劇睇得太多。」

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（即時娛樂）